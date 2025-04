CAC briga em bar, volta armado e mata homem na zona leste de SP

Quirino foi preso em sua casa, ainda de acordo com a SSP, onde os policiais apreenderam cartuchos, uma arma de fogo e um simulacro de arma de fogo. No loca, a esposa de Quirino disse que ele é um CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador). Testemunhas disseram que Quirino teria se identificado como ex-policial.

Em vídeos publicados nas redes sociais por outros clientes é possível ver o momento em que Quirino agride a vítima, já caída no chão. Ao tentar fugir, Santori foi atingido por pelo menos cinco tiros nas costas. Um disparo também perfurou a perna do adolescente de 17 anos.

De acordo com relatos de testemunhas, o atirador, que mora na mesma rua, estava bebendo na adega. Em certo momento, o dono do estabelecimento disse que não venderia mais bebida porque ele já estaria embriagado. O homem, então, teria saído do local e voltado com o revólver.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.