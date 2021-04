Butantan pede à Anvisa autorização para início dos testes com a Butanvac, diz governo de SP

A Butanvac vai usar o vírus da doença de Newcastle -patógeno de uma síndrome respiratória aviária que não causa sintomas em humanos- como vetor viral. Esse vírus é modificado geneticamente para expressar a proteína da espícula do Sars-CoV-2 e poder gerar resposta imunológica no corpo contra o causador da Covid-19.

O protocolo do estudo clínico de fases 1 e 2 foi enviado à Anvisa. A duração máxima prevista é de 20 semanas, mas a partir da 16ª haverá resultados de análise primária, o que possibilita o pedido do uso emergencial à Anvisa.

A vacina será produzida pelo Butantan, sem necessidade de importação de insumos. "É uma vacina que será muito rapidamente produzida integralmente no Brasil, não depende de nenhuma importação de matéria-prima. Uma capacidade enorme de produção já a partir inclusive da próxima semana", disse o diretor do Butantan, Dimas Covas.

O anúncio foi feito no Palácio dos Bandeirantes, na zona oeste de São Paulo, em entrevista coletiva com medidas sobre o coronavírus. O evento foi capitaneado pelo vice-governador Rodrigo Garcia (DEM), sem a presença do governador João Doria.

