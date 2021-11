Butantan faz testes gratuitos de Covid em assintomáticos em São Paulo

No caso de resultado positivo, a amostra será encaminhada para sequenciamento genômico, a fim de descobrir qual é a variante do coronavírus em questão.

As amostras serão analisadas no Instituto Butantan. Os resultados devem ser disponibilizados em 24 horas após a coleta.

Além disso, é uma forma de rastrear se o vírus está circulando de maneira mais silenciosa em um momento de avanço da vacinação e queda no número de casos e mortes em decorrência do coronavírus.

De acordo com o instituto, o objetivo é identificar os casos assintomáticos e isolá-los, para que os contaminados não sejam um risco para as demais pessoas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.