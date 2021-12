Butantan faz novo pedido à Anvisa para vacinar crianças com Coronavac

Desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac e produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, a Coronavac está autorizada para uso emergencial no Brasil desde 17 de janeiro deste ano para maiores de 18 anos.

Este é o segundo pedido do laboratório para indicação do imunizante para essa faixa etária.

O governador de São Paulo, João Doria, também confirmou que o Instituto Butantan fez um novo pedido oficial à Anvisa. Ele lembrou que alguns países já estão vacinando com o imunizante nessa faixa etária e espera que a decisão saia antes do Ano-Novo.

"Tivemos a informação de que a Coronavac entrou com pedido no dia de hoje. Durante a nossa reunião, fomos alertados pelas áreas técnicas que a Coronavac deu entrada no pedido de análise", disse o diretor-presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, em audiência pública na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (15).

Para incluir novos públicos na bula do imunizante contra a Covid, o laboratório precisa conduzir estudos que demonstrem a relação de segurança e eficácia para determinada faixa etária. Esses estudos podem ser conduzidos no Brasil ou em outros países.

