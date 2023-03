Busca por desaparecido em tragédia no litoral de SP é suspensa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Forças de segurança e resgate suspenderam novamente as buscas por um homem desaparecido no bairro Vila Baleia Verde, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Não há expectativa, por enquanto, retomada dos trabalhos de resgate em razão das chuvas.

As buscas haviam sido paralisadas durante a semana por conta das condições climáticas. As operações foram retomadas na sexta-feira (3), após técnicos do IPT e do Corpo de Bombeiros constatarem a melhoria nas condições do solo. Hoje, porém, as buscas foram suspensas novamente por risco de deslizamentos.

Até o momento, 65 mortes foram confirmadas, sendo 64 em São Sebastião e uma em Ubatuba. Já foram identificados e liberados para o sepultamento 57 corpos.

Até o momento, 22 adultos e seis crianças vítimas das chuvas foram atendidas no Hospital Regional do Litoral Norte. Cinco permanecem internados com estado de saúde estável. Outros 18 pacientes já receberam alta hospitalar e cinco foram transferidos para outras unidades.

Os desabrigados deixaram as 10 escolas que abrigaram famílias após as fortes chuvas no feriado prolongado do carnaval. Cerca de 1.000 deles foram transferidos para hotéis e pousadas das regiões de Juquehy, Sahy e Boiçucanga. A iniciativa possibilita o retorno às aulas nas escolas que estavam servindo de abrigo até agora.

A Defesa Civil iniciou a demolição de 79 casas com problemas estruturais. Ao menos nove casas foram interditadas em definitivo no bairro Itatinga, região central da cidade, e outras 70 na comunidade da Vila Sahy, região que sofreu os maiores impactos.

O governo de São Paulo publicou hoje um decreto que cria a Gerência de Apoio do Litoral Norte para dar continuidade às ações de auxílio às vítimas e famílias desabrigadas, além da reconstrução dos municípios da região afetados com as fortes chuvas registradas no final de semana prolongado do Carnaval.

Entre os dias 18 e 19 de fevereiro, o litoral de São Paulo registrou recorde no acumulado de chuvas em 24 horas, com 683 milímetros, que ocasionaram deslizamentos de terras, alagamentos e um rastro de destruição, principalmente em São Sebastião.

A nova gerência coordenará ações relativas ao plano de reconstrução do litoral norte e irá gerenciar a relação com órgãos, entidades, instituições, empresas e outros grupos que possam contribuir com a reconstrução da região.