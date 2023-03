Buda achado por acaso em praia vale pequena fortuna e pode mudar a história

A descoberta e autenticação do Buda faz dele o artefato chinês mais antigo descoberto em solo australiano até então. Entretanto, Young não confirma que a estátua pode ser usada como evidência concreta que os viajantes chineses desembarcaram no continente há mais de 600 anos, o que tem que ser revisado e confirmados por especialistas na área.

Young explica que, durante as cerimônias, era derramada água purificada ou chá sobre os ombros do Buda, por isso eles eram feitos em bronze, de forma a evitar danos.

Ele acredita que a estátua chegou à praia por volta de 1420, trazida por um Bao Chuan, navio do tesouro chinês. Essas embarcações eram parte da frota do almirante Zheng He, que explorava o mundo em busca de minerais.

Deschamps entrou em contato com a equipe do Antiques Roadshow, programa de televisão britânico em que avaliadores de antiguidades averiguam objetos trazidos pela população —para tentar provar sua teoria sobre a jornada de Buda.

