Bruno Covas posa no hospital: 'Sem baixar a cabeça ou perder motivação'

No boletim médico divulgado na quinta (6), consta que ele tinha um "discreto" sangramento no estômago.

Ele está internado desde o último dia 2, e chegou a ser transferido para a UTI e intubado no início da semana. No dia 4, ele foi extubado e transferido para a unidade de terapia semi-intensiva.

No dia 16 de abril foi divulgado um boletim médico que informava que foram descobertos novos nódulos no fígado e ossos. O prefeito foi orientado a fazer novas sessões de quimioterapia e imunoterapia e ficou internado por 12 dias para tratar estes novos focos da doença.

No dia 17 de fevereiro deste ano, um nódulo no fígado foi detectado, e a imunoterapia a que era submetido foi interrompida.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruno Covas (PSDB), prefeito licenciado de São Paulo, publicou neste domingo (9) uma imagem no quarto do hospital

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.