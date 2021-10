Ana Maria Braga ensina a fazer brigadeiro frito; confira

Na manhã desta sexta-feira (8) a apresentadora Ana Maria Braga ensinou uma inusitada sobremesa no Programa Mais Você, o brigadeiro frito. Confira a receita:

Ingredientes

1 lata de leite condensado

2 colheres de sopa de manteiga

6 colheres de sopa de achocolatado

2 ovos batidos com meia xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de água

flocos de arroz a gosto

Preparo: Em uma panela coloque uma lata de leite condensado, duas colheres de sopa de manteiga, seis colheres de sopa de achocolatado e leve ao fogo baixo, mexendo até soltar do fundo da panela (10 minutos).

Em seguida, retire do fogo, passe a mistura para um prato untado com manteiga e aguarde esfriar. Com uma colher pegue porções de massa de brigadeiro, abra na palma da mão, coloque uma porção de leite condensado cozido que virou doce de leite, feche e modele formando bolinhas. Leve à geladeira por aproximadamente 20 minutos ou até o brigadeiro firmar.

Retire as bolinhas de brigadeiro da geladeira, passe em 2 ovos batidos com meia xícara de chá de farinha de trigo e 1 colher de sopa de água e, em seguida, nos flocos de arroz. Frite as bolinhas em óleo quente até ficar crocante. Retire com uma escumadeira e escorra em papel absorvente.

Doce de leite: Coloque a lata no meio da panela de pressão, cubra com água até três dedos acima da lata. Tampe a panela e leve ao fogo alto. Assim que a panela começar a chiar, baixe o fogo para médio e deixe cozinhando. O tempo de cozimento vai determinar o ponto do doce. Depois do tempo de cozimento, desligue o fogo. Espere sair toda a pressão da panela antes de abri-la. Abra a panela, retire a lata e deixe que esfrie completamente. Só abra a lata depois que ela esteja completamente fria.

Dica: Para o ponto desejado do doce de leite, deixe de acordo com o tempo determinado: cozinhe por 30 minutos (após pegar pressão) para uma textura bem cremosa. Para ficar um doce mais firme cozinhe por 40 minutos após pegar pressão. Se deseja ponto de corte, cozinhe de 50 a 60 minutos após pegar pressão.