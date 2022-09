Briga entre torcidas deixa ao menos 4 feridos a tiros em MG

Em outras imagens, o presidente da organizada paulista aparece andando com dificuldade, quando é derrubado com uma voadora, desferida por um homem usando roupas da organizada de Minas Gerais. Nas imagens é possível ver membros da Máfia Azul segurando pedaços de pau, barras de ferro e até um facão.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o presidente da Mancha Verde, Jorge Luis Sampaio Santos, 39 anos, sangrando, caído no asfalto, rodeado por torcedores do Cruzeiro. Ele está aparentemente desnorteado.

De acordo com a corporação, agentes foram acionados para intervir em uma briga entre as organizadas Mancha AlviVerde, do Palmeiras, e Máfia Azul, do Cruzeiro. O incidente ocorreu na altura do km 592 da BR-381.

