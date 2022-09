Briga entre torcidas de Palmeiras e Cruzeiro deixa ao menos 4 feridos a tiros em MG

Em outras imagens, o presidente da organizada paulista aparece andando com dificuldade, quando é derrubado com uma voadora, desferida por um homem usando roupas da organizada de Minas Gerais. Nas imagens é possível ver membros da Máfia Azul segurando pedaços de pau, barras de ferro e até um facão.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o presidente da Mancha Verde, Jorge Luis Sampaio Santos, 39, sangrando, caído no asfalto, rodeado por torcedores do Cruzeiro. Ele está aparentemente desnorteado.

Os quatro feridos, todos torcedores do Cruzeiro, foram encaminhados a hospital São Judas Tadeu, que fica em Oliveira, cidade a cerca de 40 quilômetros de distância do local onde ocorreu a briga.

De acordo com a corporação, agentes foram acionados para intervir em uma briga entre as organizadas Mancha Alvi Verde, do Palmeiras, e Máfia Azul, do Cruzeiro. O incidente ocorreu na altura do km 592 da BR-381.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.