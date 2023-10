Briga entre torcidas de Flamengo e Vasco deixa ao menos um morto no Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um confronto entre torcidas organizadas do Flamengo e do Vasco deixou pelo menos uma pessoa morta na tarde deste domingo (22) no Rio de Janeiro, segundo balanço divulgado pela Polícia Militar.

Os dois clubes se enfrentaram no Maracanã em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O clássico terminou com vitória do Flamengo por 1 a 0.

A confusão que acabou em morte ocorreu antes da partida, na altura da estação ferroviária do bairro de Cosmos, na zona oeste do Rio. A polícia disse que disparos de arma de fogo foram ouvidos por passageiros de trem.

Ainda de acordo com a corporação, cinco pessoas foram levadas para o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, também na zona oeste, pelo Corpo de Bombeiros e por outras pessoas que estavam no local.

Uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu logo após a entrada na unidade hospitalar. A polícia não divulgou a identidade dela, nem confirmou se era membro de torcida organizada.

"Vale destacar que a ocorrência aconteceu a cerca de 60 km do estádio do Maracanã, e que não houve nenhum registro de confusão no entorno do local da partida entre as duas equipes", declarou. Consultada pela reportagem, a Polícia Civil não se manifestou sobre o caso.

Segundo a Polícia Militar, 76 pessoas foram conduzidas ao Juizado Especial do Torcedor no Rio em razão de ocorrências ligadas a torcidas organizadas neste domingo, incluindo o caso de Cosmos.

A corporação também apreendeu objetos como cabos de madeira, rojões e soco-inglês antes da partida em diferentes pontos da cidade. Os itens foram retidos nas operações para impedir confrontos entre as organizadas.

Na rede social X, ex-Twitter, a Polícia Militar disse neste domingo que reforçou a segurança nos arredores do Maracanã e também no estádio Nilton Santos, onde Botafogo e Athletico-PR disputaram sem público o restante da partida interrompida no sábado (21) por falta de energia elétrica. O duelo acabou empatado em 1 a 1.