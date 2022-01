Briga em saguão de hotel de luxo no Rio termina com hóspede nocauteado

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito para apurar uma briga envolvendo três hóspedes do Hotel Hilton, em Copacabana, na zona sul do Rio, no último dia 30. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem sendo nocauteado no saguão do hotel. Nas imagens, é possível observar uma brasileira, de biquíni vermelho, partindo para cima de um homem negro, americano, que reage desferindo um soco no acompanhante da mulher que aparece exaltada nas imagens. O homem golpeado é um alemão, que cai no chão imóvel. Com o companheiro caído, a brasileira tenta mais uma vez partir para cima do americano, mas acaba sendo contida por funcionários. O vídeo foi postado no Twitter com um texto em inglês. A mensagem explica que a confusão começou porque a brasileira e o alemão não aceitaram que o americano fosse atendido antes deles. O americano seria cliente Diamante do Hilton e por isso teria direito a atendimento prioritário. Internautas acusam a mulher de racismo. O casal registrou um boletim de ocorrência na DEAT (Delegacia Especial de Apoio ao Turismo) e relatou apenas ter sido agredido por um dos hóspedes do hotel que teria fugido do local, segundo a especializada. Nas imagens publicadas nas redes sociais, é possível ver que o americano é abordado por um funcionário e deixa o local da filmagem a pedido do profissional. Quem filma a confusão afirma: "Está tudo na câmera". A Polícia Civil do Rio não divulgou o nome do trio envolvido na briga. Na postagem do vídeo, um homem identificado como HL comenta o caso se identificando como o americano responsável pelo soco. "Eles disseram que eu os ataquei (...). O Hilton não deixou que eu encontrasse a polícia. Fui para um Airbnb [plataforma para aluguel de imóveis] que também havia alugado. Estava no Hilton para minha festa", explicou o americano nas redes. Procurado, o Hilton disse que está ciente do vídeo divulgado na internet e afirmou que está cooperando com a polícia. "Estamos cientes de que foi divulgado um vídeo mostrando um trecho de uma briga entre hóspedes do Hilton Rio de Janeiro Copacabana. Continuamos cooperando com a polícia em sua investigação", diz a nota enviada à reportagem. Funcionários do hotel prestarão depoimento à polícia.

