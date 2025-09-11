Brasileiro fica 'curado' de HIV por um ano e meio após tratamento inovador em SP





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um paciente que participou de um estudo liderado por pesquisadores da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) ficou "curado" do HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) por 78 semanas, o equivalente a um ano e meio. Esse é um dos casos mais promissores de remissão de longo prazo do vírus, o que pode indicar novos caminhos para o tratamento do HIV e para uma possível eliminação sem a necessidade de transplante de medula óssea.

A pesquisa selecionou 30 voluntários, todos homens latinos-brancos com média de idade 38,3 anos, variando entre 23 e 58 anos. Após uso de medicamentos durante 48 semanas, o tratamento foi interrompido para verificar se o vírus retornaria ao organismo.

Dos 26 participantes que aceitaram essa interrupção, 25 tiveram o retorno da carga viral em até 14 semanas, o que equivale a cerca de três meses e meio. Já o paciente identificado como P13 apresentou um controle prolongado da carga viral, mantendo o vírus indetectável por 78 semanas, mas voltou a ser infectado.

A pesquisa começou a ser idealizada em 2012, quando os cientistas iniciaram a metodologia para estudar as barreiras que dificultam a eliminação do HIV.

"O objetivo era investigar alternativas para curar a doença ou, pelo menos, aproximar as pessoas da cura, diminuindo o número de células que hospedam o HIV no corpo", explica o infectologista Ricardo Sobhie Diaz, que coordenou a pesquisa.

O recrutamento dos voluntários começou em 2014. Dos 64 candidatos avaliados, foram selecionados os 30 participantes finais. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética da Unifesp e os participantes deram consentimento por escrito para participar.

Os pesquisadores testaram diferentes estratégias isoladas e combinadas para superar essas barreiras. A primeira delas envolvia a intensificação do tratamento antirretroviral com mais medicamentos para tentar suprimir melhor o vírus. A segunda envolvia o uso de medicamentos chamados "reversores de latência" que despertam o vírus latente para reduzir os reservatórios virais, locais no corpo onde o vírus permanece escondido e não é eliminado pelos tratamentos convencionais.

Houve também o uso de um medicamento que induz a morte das células que abrigam o HIV, semelhante à quimioterapia contra o câncer.

"Por fim, foi utilizada uma terapia celular personalizada, uma espécie de vacina feita a partir das próprias células do paciente modificadas em laboratório para ensinar o sistema imunológico a reconhecer e eliminar as células infectadas, inclusive onde o vírus costuma se esconder", afirma Diaz.

Os voluntários foram divididos em seis grupos de cinco pessoas, utilizando uma lista gerada por computador para garantir a distribuição aleatória. Um desses grupos foi o de controle, no qual os participantes continuaram recebendo apenas o tratamento antirretroviral convencional.

Outro grupo recebeu todas as quatro intervenções, e os demais quatro grupos foram submetidos a diferentes combinações dessas intervenções.

Durante o período de tratamento, não foram observados sintomas ou efeitos colaterais graves, que atrapalham ou impedem as atividades normais da pessoa (grau 3), nem risco de morte (grau 4).

O tratamento foi seguro e não causou queda significativa na imunidade nem piora no controle do vírus durante esse intervalo

infectologista e coordenador da pesquisa

Para testar a eficácia das intervenções, foi necessário interromper o tratamento antirretroviral para verificar se o vírus retornaria ou não, mediante aprovação em um comitê de ética.

Diaz explica que isso ocorre porque a interrupção não pode ser feita arbitrariamente, pois envolve riscos. "O vírus pode rebater, causando piora clínica ou risco de transmissão, o que exige uma avaliação cuidadosa de segurança."

O participante P13 foi um dos pacientes do estudo que teve um resultado promissor. Após a interrupção do tratamento, ele conseguiu manter a quantidade de vírus no sangue tão baixa que os testes não conseguiam detectar o HIV, episódio conhecido como carga viral indetectável.

Além disso, o P13 teve indicação de reversão da idade epigenética em cerca de 15 anos, uma idade usada por cientistas para avaliar o envelhecimento biológico do corpo. Em pessoas com HIV, essa idade costuma ser acelerada, ou seja, o corpo envelhece mais rapidamente devido à infecção e inflamação.

Isso significa que o corpo desse paciente estava biologicamente mais jovem do que sua idade real. "O tratamento pode ter não só controlado o vírus, mas também revertido sinais de envelhecimento acelerado."

Resultados assim só foram alcançados por meio do transplante de medula óssea. No entanto, segundo Diaz, essa é uma técnica muito invasiva, pouco acessível e não aplicável para a maioria dos pacientes portadores do HIV.

O pesquisador comentou ainda que os cientistas da Unifesp já estão iniciando um novo estudo. Dessa vez, vão utilizar um grupo controle e outro em que todos os voluntários serão submetidos às quatro intervenções combinadas. Entre os participantes estará o paciente P13, que retornará ao estudos.

"A ciência avança aos poucos, passo a passo. Cada estudo que concluímos nos ajuda a desenhar o próximo, buscando sempre melhorar os resultados. Não é algo que terá sucesso imediato, mas estamos caminhando com muita segurança para garantir que as pessoas não corram riscos e que os tratamentos possam ser aplicados para um número cada vez maior de pacientes."