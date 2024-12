Brasileiro é preso em Miami após apontar laser verde para aviões

Segundo o canal de televisão americano WSVN 7, o brasileiro pagou uma fiança de US$ 1,5 mil, o equivalente a R$ 9,2 mil. Até às 22h de quinta-feira, no entanto, ele ainda não havia deixado a prisão. A juíza Gisela Cardonne Ely determinou que ele jogue fora todos os dispositivos de laser que mantenha em sua posse.

Não foram relatados danos gerados pelo uso de laser. As autoridades enfatizam, no entanto, que a ferramenta pode prejudicar os pilotos e comprometer a segurança do voo.

Piloto denunciou uso do laser pelo brasileiro. Policiais foram chamados para investigar a ocorrência às 20h30, após um piloto da American Airlines alertar as autoridades. Segundo ele, o laser verde estava sendo direcionado à sua aeronave e a um outro avião.

