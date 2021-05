Brasil tem média de 1.910 mortes por Covid e volta a níveis de março

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHARPESS) - O número de mortes por Covid-19 segue em queda no Brasil. Neste sábado (15), o país teve uma média de 1.910 mortes por Covid por dia. É 21% menos do que a média de duas semanas atrás. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1, com base nas informações fornecidas pelas secretarias estaduais de saúde.

Já são 115 dias em que a média diária de mortes fica acima de mil, apontando que, apesar da queda, os indicadores ainda estão elevados.

O pico de mortes ocorreu em 12 de abril, quando a média semanal de óbitos por Covid-19 atingiu 3.125. A partir de então, o número vem caindo. O patamar atual, próximo de 1.900 mortes por dia na média semanal, é similar ao registrado em meados de março deste ano. A situação, no entanto, ainda é muito mais grave do que qualquer momento da pandemia em 2020.

Na maioria dos estados do país, o cenário é de queda. Em quatro estados do Nordeste, no entanto, o quadro é estável: Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe. Na região Norte, Rondônia também tem situação estável. Em nenhum Estado do país as mortes por Covid-19 estão em alta.

A média móvel semanal é considerada a melhor forma de analisar o cenário da covid, porque elimina o efeito de quedas artificiais que costumam ocorrer aos fins de semana —quando cai a inclusão de dados no banco de dados, o que gera um represamento no início da semana. O número total de mortes registradas neste sábado, sem média móvel, é de 2.067.

Até agora, 434.852 pessoas perderam a vida pelo coronavírus no Brasil. É o segundo maior número de vítimas da Covid-19 do mundo, só atrás dos Estados Unidos --que têm 35% mais mortes, mas uma população 55% maior que a brasileira. A Índia, no terceiro lugar, registra 266 mil mortes.

Nas últimas 24 horas, as Secretarias de Saúde registraram 69.300 novos casos de covid-19 no Brasil.