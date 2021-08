Brasil tem 656 mortes nas últimas 24 horas; média de mortes é a menor desde dezembro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil registrou 656 mortes por Covid e 23.155 casos da doença, neste sábado (28). Com isso, o país chegou a 579.052 óbitos e 20.726.800 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

É o quarto dia consecutivo que a média móvel de mortes fica abaixo de 700, a taxa é de 687. É o menor nível desde o fim de dezembro de 2020. No dia 31 daquele mês, a média era de 706 mortes diárias.

Mesmo com números inferiores aos elevados dados anteriores, o momento merece atenção e cuidado. O país já tem circulação comunitária da mais transmissível variante delta, que vem causando aumentos expressivos de casos em outros países. A delta também já parece causar problemas no Rio de Janeiro, que vê aumentos de casos e internações.

Os dados do país, coletados até 20h, são fruto de colaboração entre Folha, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas pelo consórcio de veículos de imprensa diariamente com as Secretarias de Saúde estaduais.

Os dados da vacinação contra a Covid-19, também coletados pelo consórcio, foram atualizados em 25 estados e no Distrito Federal.

De acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde, o país tem 128.671.178 pessoas parcialmente imunizadas e 60.096.566 com as duas doses. Também entram nessa conta as doses únicas da Janssen aplicadas.

Os dados publicados nesta sexta já consideram a nova projeção populacional do IBGE, divulgada também nesta sexta. Até então, a proporção de vacinados era calculada considerando uma população brasileira de 211,8 milhões; agora, a nova projeção aponta para 213,3 milhões. A mudança traz alteração discreta na proporção de vacinados.

Com os dados atualizados e considerando toda a população brasileira, 62% dela já recebeu ao menos uma dose. Com a projeção antiga, seria 62,4%.

A fatia com o esquema vacinal completo é de 27,9%, novamente, de toda a população. Com a projeção antiga, seria 28,1%.

O Brasil chegou recentemente a 30% de adultos com esquema vacinal completo.

Mesmo quem completou o esquema vacinal com as duas doses deve manter cuidados básicos, como uso de máscara e distanciamento social, afirmam especialistas.

A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorreu em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes. Além disso, o governo divulgou dados conflitantes.