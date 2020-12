Brasil tem 526 mortos por Covid-19 em 24 horas e segue com média móvel em alta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 526 novas mortes pela Covid-19, além de 27.419 novos casos da doença. Com isso, nesta segunda-feira (14), o país chega a 181.945 mortos por coronavírus e 6.929.409 infectados desde o início da pandemia.

Os dados são fruto de colaboração inédita entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diretamente com as Secretarias de Saúde estaduais.

O jornal Folha de S.Paulo também mostra a chamada média móvel. O recurso estatístico busca dar uma visão melhor da evolução da doença, pois atenua números isolados que fujam do padrão. A média móvel é calculada somando o resultado dos últimos sete dias, dividindo por sete.

De acordo com os dados coletados até as 20h, a média de mortes nos últimos sete dias é de 651, um aumento de 26%. O país vem em uma tendência de alta de mortes, com média móvel acima de 600 óbitos todos os dias desde a última segunda-feira (7), o que não ocorria desde o começo de outubro.

A alta foi puxada por todas as regiões do país, menos o Norte, onde a média móvel está estável.

Balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesta segunda (14) aponta 25.193 novos casos confirmados de Covid-19 nas últimas 24h, com 433 novas mortes.

Com isso, o boletim federal contabiliza a 6.927.145 casos da doença e 181.835 mortes desde o início da epidemia. Há, ainda, 2.389 mortes em investigação.