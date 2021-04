Brasil tem 3.774 mortes por Covid em 24 h e completa 30 dias de média móvel acima de 2.000 óbitos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil completou 30 dias seguidos com média móvel de mortes acima de 2.000 óbitos por dia. Nesta quinta-feira (15), foram registradas 3.774 mortes por Covid, o 4º dia mais letal da pandemia. Houve registro também de 80.529 novos casos da doença.

A média móvel de mortes, por sua vez, ficou pouco abaixo de 3.000. Ela agora é de 2.952 mortes por dia nos últimos sete dias. A média móvel é um instrumento estatístico usado para amenizar variações de dados. Ela é obtida pela soma de todas as mortes dos últimos sete dias e divisão do resultado por sete.

Na quarta, o Brasil completou cinco dias seguidos com média acima de 3.000. Já são 85 dias seguidos com média móvel de mortes acima de 1.000.

O país chegou a 365.954 mortes pela Covid e a 13.758.093 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia.

Os dados do país, coletados até as 20h, são fruto de colaboração entre o jornal Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diariamente com as secretarias de Saúde estaduais.

O consórcio de imprensa também atualizou as informações repassadas sobre a vacinação contra a Covid-19 por 24 estados e Distrito Federal.

Já foram aplicadas no total 34.018.665 doses de vacina (25.460.098 da primeira dose e 8.558.567 da segunda dose), de acordo com as informações disponibilizadas pelas secretarias de Saúde.

Nesta quinta, foram aplicadas 503.826 primeiras doses e 436.725 segundas.

Isso significa que 15,82% dos brasileiros maiores de 18 anos tomaram a primeira dose e só 5,32% a segunda.

A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorreu em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes. Além disso, o governo divulgou dados conflitantes.​​​​​​​​​​​​​​