Brasil registra 80 mortes por Covid e mais de 10 mil casos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil registrou 80 mortes por Covid e 10.526 casos da doença nesta segunda-feira (11). Treze estados não registraram mortes pela doença.

Com os dados desta segunda-feira, o país chega a 661.389 vidas perdidas e a 30.158.707 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia.

Aos finais de semana, segundas e feriados, os dados de Covid costumam ser menores, por atrasos de notificação nas secretarias de saúde.

As médias móveis de mortes e casos continuam em queda em relação aos dados de duas semanas atrás. A média de óbitos agora é de 144 por dia, redução de 34%, e a de infecções é de 22.337, queda de 21% --já são 15 dias seguidos com médias na casa de 20 mil casos.

Os dados do país, coletados até 20h, são fruto de colaboração entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são recolhidas pelo consórcio de veículos de imprensa diariamente com as Secretarias de Saúde estaduais.

Em relação à vacinação, o Brasil registrou 687.797 doses de vacinas contra Covid-19 nesta segunda. De acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde, foram 67.644 primeiras doses e 73.523 segundas doses. Também foram registradas 2.384 doses únicas e 544.246 doses de reforço.

O Ceará registrou -224 doses únicas. A Bahia teve registro negativo de segundas doses, com -853. O Espírito Santo também registrou dados negativos de segundas doses, -107.121.

Ao todo, 176.274.196 pessoas receberam pelo menos a primeira dose de uma vacina contra a Covid no Brasil --157.375.522 delas já receberam a segunda dose do imunizante. Somadas as doses únicas da vacina da Janssen contra a Covid, já são 162.126.555 pessoas com as duas doses ou com uma dose da vacina da Janssen.

Assim, o país já tem 82,05% da população com a 1ª dose e 75,47% dos brasileiros com as duas doses ou com uma dose da vacina da Janssen.

Até o momento, 81.822.036 pessoas já tomaram dose de reforço, o que representa 38,09% da população brasileira.

O consórcio reúne também o registro das doses de vacinas aplicadas em crianças. A população de 5 a 11 anos parcialmente imunizada (com somente a primeira dose de vacina recebida) é de 54,14%, totalizando 11.098.560. Na mesma faixa etária, 19,88% (4.075.683) recebeu a segunda dose ou a dose única.

Os dados da vacinação contra a Covid-19 foram afetados pelo ataque hacker ao sistema do Ministério da Saúde, ocorrido em dezembro, o que levou à falta de atualização em diversos estados por longos períodos de tempo. Neste domingo, as informações foram atualizadas em 21 estados e no Distrito Federal.

O consórcio de veículos de imprensa recentemente atualizou os números de população brasileira usados para calcular o percentual de pessoas vacinadas no país. Agora, os dados usados são a projeção do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para 2022. Todos os números passam a ser calculados de acordo com esses valores, inclusive os do ano passado. Por isso, os percentuais de pessoas vacinadas podem apresentar alguma divergência em relação aos números publicados anteriormente.

Mesmo quem recebeu as duas doses ou uma dose da vacina da Janssen deve manter cuidados básicos, como uso de máscara e distanciamento social, afirmam especialistas.

A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorreu em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (PL), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes. Além disso, o governo divulgou dados conflitantes.