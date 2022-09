Brasil registra 79 novas mortes pela Covid-19 em 24 h

O governo federal, por meio do Ministério da Saúde, deveria ser a fonte natural desses números, mas atitudes de autoridades e do próprio presidente durante a pandemia colocam em dúvida a disponibilidade dos dados e sua precisão.

Em resposta à decisão do governo Jair Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia de covid-19, os veículos de comunicação UOL, O Estado de S. Paulo, Folha de S.Paulo, O Globo, g1 e Extra formaram um consórcio para trabalhar de forma colaborativa para buscar as informações necessárias diretamente nas secretarias estaduais de Saúde das 27 unidades da Federação.

Alagoas, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão e Mato Grosso do Sul não registraram óbitos nesta quinta-feira (8). Já Rio Grande do Norte, Rondônia e Roraima não divulgaram essa informação.

Já a média móvel de mortes causadas pela Covid-19 no Brasil ficou em 68 nesta quinta-feira (15) e registra queda pelo 12º dia consecutivo, com variação de -46% em relação há 14 dias. Se o valor fica acima de 15% indica alta; abaixo de -15% significa queda, e entre 15% e -15% sinaliza estabilidade.

SÃO PAULO, SP, E BALNEÁRIO CAMBORIÚ (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil registrou 79 novas mortes pela Covid-19 em 24 horas, segundo dados do consórcio de veículos de imprensa, do qual o UOL faz parte. Desde o início da pandemia são 685.258 mortes acumuladas.

