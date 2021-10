Brasil registra 686 mortes por Covid e mais de 22 mil casos em 24 h

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil registrou 686 mortes por Covid e 22.109 casos da doença, nesta terça-feira (5). Com isso, o país chega a 598.871 vidas perdidas e a 21.498.932 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia.

Rondônia, mais uma vez, não divulgou os dados da doença. Segundo a Agência Estadual de Vigilância em Saúde, a situação, provocada pela atualização no sistema para registros relacionados à Covid do Ministério da Saúde, deve ser normalizada na quarta-feira (6). Por causa de um feriado, Roraima também não divulgou dados de mortes e casos, nesta terça.

A média móvel de mortes agora é 479 óbitos por dia, o que representa uma situação de estabilidade.

A média de infecções é de 16.791 casos por dia, queda de 53% em relação ao dado de duas semanas atrás. Vale ressaltar, porém, que há duas semanas, os casos de Covid estavam numericamente elevados devido à atualização do sistema do Ministério da Saúde, que levou ao registro de milhares de infecções de meses anteriores que estavam represadas.

Os dados do país, coletados até 20h, são fruto de colaboração entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são recolhidas pelo consórcio de veículos de imprensa diariamente com as Secretarias de Saúde estaduais.

Os dados da vacinação contra a Covid-19, também coletados pelo consórcio, foram atualizados em 25 estados e no Distrito Federal.

O Brasil registrou 1.582.454 doses de vacinas contra Covid-19, nesta terça. De acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde, foram 379.835 primeiras doses e 877.312 segundas. Também foram registradas 325.863 doses de reforço. Por um revisão das doses únicas aplicadas no Ceará, no Paraná e no Piauí, o dado referente às vacinas da Janssen ficaram negativos (-556).

Ao todo, 148.111.367 pessoas receberam pelo menos a primeira dose de uma vacina contra a Covid no Brasil --90.921.358 delas já receberam a segunda dose do imunizante.

Somadas as doses únicas da vacina da Janssen contra a Covid, já são 95.154.683 pessoas com esquema vacinal completo no país.

Com isso, 93,99% da população com mais de 18 anos já recebeu ao menos uma dose (nesse caso, a 1ª dose de alguma vacina ou o imunizante de dose única) e 58,70% (também com mais de 18 anos) recebeu as duas doses recebidas ou a dose única da Janssen.

Mesmo quem completou o esquema vacinal com as duas doses deve manter cuidados básicos, como uso de máscara e distanciamento social, afirmam especialistas.

A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorreu em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes. Além disso, o governo divulgou dados conflitantes.