Brasil registra 67 mortes por Covid e mais de 14 mil casos em 24 horas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil registrou 67 mortes por Covid e 14.457 casos da doença, neste sábado (30). Com isso, o país chega a 663.551 mortes e 30.443.597 de casos registrados de Covid-19 desde o início da pandemia.

A média móvel de mortes no Brasil subiu 26% e a de casos 2%, em relação ao dado de duas semanas atrás. Apesar do aumento, nove estados não registraram nenhuma morte nas últimas 24 horas e São Paulo foi o estado com maior número de óbitos por Covid-19 com 30 mortes.

O recurso estatístico que busca amenizar variações nos dados, como os que costumam acontecer aos finais de semana e feriados, é calculado pela soma das mortes dos últimos sete dias e pela divisão do resultado por sete.

Os dados do país, coletados até 20h, são fruto de colaboração entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus.

As informações são recolhidas pelo consórcio de veículos de imprensa diariamente com as Secretarias de Saúde estaduais.

O consórcio de veículos de imprensa deixou de atualizar os números de vacinados contra a Covid-19 nos fins de semana e feriados. Nos dias úteis, os dados serão atualizados normalmente. A medida visa evitar imprecisões nos números informados ao leitor.

A mudança, que estreou na sexta-feira (15), deve-se a problemas na consolidação dos dados de vacinação pelas secretarias estaduais. Sete estados já não atualizam o total de vacinados aos fins de semana e feriados, e mesmo os que o fazem por vezes informam números desatualizados, que não correspondem à realidade e costumam ser corrigidos nos dias seguintes.

Não há alteração no balanço de casos e mortes pelo coronavírus, que continuará sendo publicado pelos veículos todos os dias, às 20h.