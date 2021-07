Brasil registra 1.574 mortes por Covid em 24 h e passa de 19,2 milhões de infectados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil registrou 1.574 mortes por Covid e 56.956 casos da doença, nesta quarta-feira (14). O país, dessa forma, chegou a 537.498 óbitos e a 19.209.021 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia.

As médias móveis de mortes e de casos permanece elevadas. A média móvel de óbitos agora é de 1.270, redução de 19% em relação ao dado de duas semanas atrás. O país chegou ao 175º dia seguido de média acima de 1.000.

Já a média móvel de casos agora é de 42.866, cerca de 21% menor do que o dado de quatorze dias atrás.

A média é um instrumento estatístico que busca amenizar grandes variações nos dados, como costumam ocorrer em finais de semana e feriados. A média é calculada pela soma do número de mortes dos últimos sete dias e a divisão do resultado por sete.

Os dados do país, coletados até às 20h, são fruto de colaboração entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas pelo consórcio de veículos de imprensa diariamente com as Secretarias de Saúde estaduais.

Os dados da vacinação contra a Covid-19, também coletados pelo consórcio, foram atualizados em 22 estados e no Distrito Federal.​

O Brasil registrou 1.580.833 doses de vacinas contra Covid-19, nesta terça. De acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde, foram 912.894 primeira doses e 490.678 segundas. Também entram nessa conta 177.261 doses únicas da Janssen aplicadas.

Ao todo, 86.332.655 pessoas receberam pelo menos uma dose da vacina contra a Covid no Brasil—29.210.770 delas já receberam a segunda dose do imunizante.

Somadas as doses únicas da vacina da Janssen contra a Covid, já são 32.118.717 pessoas totalmente imunizadas no país.

Com isso, 55,46% da população com mais de 18 anos já recebeu uma dose (seja ela a 1ª dose de alguma vacina ou o imunizante de dose única) e 19,96% (também com mais de 18 anos) recebeu as duas doses recebidas ou a dose única da Janssen.

Mesmo quem completou o esquema vacinal com as duas doses deve manter cuidados básicos, como uso de máscara de máscara e distanciamento social, afirmam especialistas.

A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorreu em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes. Além disso, o governo divulgou dados conflitantes.​​​​​​​​​​​