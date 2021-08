Brasil registra 1.006 mortes por Covid em 24 h e mais de 42 mil casos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil registrou 1.006 mortes por Covid e 42.302 casos da doença, nesta sexta-feira (6). O país chega, dessa forma, a 561.807 óbitos e a 20.108.448 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia.

Roraima não divulgou dados atualizados de mortes, nesta sexta, por problemas no sistema.

A média móvel de mortes atingiu o valor de 899, queda de 23% em relação ao dado de 14 dias atrás. O último sábado foi a primeira vez, após 191 dias consecutivos, que a média esteve abaixo de 1.000 óbitos por dia.

Já a média móvel de casos agora é de 32.773, redução de 30% em relação ao dado de duas semanas atrás.

Apesar das reduções recentes, os valores ainda são elevados e devem ser observados com cautela, considerando que o país ainda possui baixa taxa de pessoas totalmente imunizadas e já tem circulação comunitária da variante delta.

Os dados do país, coletados até 20h, são fruto de colaboração entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas pelo consórcio de veículos de imprensa diariamente com as Secretarias de Saúde estaduais.

Os dados da vacinação contra a Covid-19, também coletados pelo consórcio, foram atualizados nos 25 estados e no Distrito Federal.

O Brasil registrou 1.822.890 doses de vacinas contra Covid-19, nesta sexta-feira. De acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde, foram 1.160.055 primeiras doses e 643.149 segundas. Também entram nessa conta 19.686 doses únicas da Janssen aplicadas.

Ao todo, 106.221.963 pessoas receberam pelo menos a primeira dose de uma vacina contra a Covid no Brasil -41.001.649 delas já receberam a segunda dose do imunizante.

Somadas as doses únicas da vacina da Janssen contra a Covid, já são 44.938.520 pessoas totalmente imunizadas no país.

Com isso, 68,46% da população com mais de 18 anos já recebeu ao menos uma dose (nesse caso, a 1ª dose de alguma vacina ou o imunizante de dose única) e 27,93% (também com mais de 18 anos) recebeu as duas doses recebidas ou a dose única da Janssen.

Mesmo quem completou o esquema vacinal com as duas doses deve manter cuidados básicos, como uso de máscara de máscara e distanciamento social, afirmam especialistas.

A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorreu em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes. Além disso, o governo divulgou dados conflitantes.