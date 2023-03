Brasil passa longe da meta de vacinação contra o HPV

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vacinação contra o HPV (papilomavírus humano) no Brasil terminou o ano passado com uma cobertura abaixo da meta de 80%.

Entre as meninas, a primeira e a segunda dose tiveram, respectivamente, 75,91% e 57,44% de adesão, de acordo com balanço divulgado neste ano pelo Ministério da Saúde. Entre os meninos, os números são ainda menores: 52,26% na primeira aplicação e 36,59% na segunda.

A vacina foi introduzida pelo ministério em 2014 e, atualmente, é oferecida em duas doses para garotas e garotos de 9 a 14 anos.

O imunizante também é ofertado a pessoas de 9 a 45 anos vivendo com HIV/Aids, transplantados e pacientes oncológicos, grupo com maior risco de desenvolver complicações relacionadas ao papilomavírus.

As baixas taxas preocupam a pasta e profissionais da saúde pela associação do HPV ao câncer de colo do útero, de pênis, vulva, canal anal e orofaringe, além das verrugas genitais.

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), o vírus é responsável por mais de 95% dos casos de câncer de colo uterino, doença que mata cerca de 340 mil mulheres a cada ano.

No Brasil, o Inca (Instituto Nacional de Câncer) estima 17.010 novos casos em 2023, o que posiciona o câncer cervical como o terceiro mais incidente na população feminina. Aqui, a neoplasia é a causa de mais de 6.620 mortes por ano.

A despeito disso, o levantamento do Ministério da Saúde mostra que em diversos estados a cobertura está longe dos 80%.

Dos 5.570 municípios brasileiros, 1.001 (18%) apresentaram cobertura inferior a 50% na segunda dose feminina e 3.251 (58%), na segunda aplicação masculina.

"Pesquiso HPV desde o fim dos anos 1990. Achava que em 2023 já teríamos toda uma geração protegida e ainda não temos", lamenta a ginecologista Cecilia Maria Roteli Martins, presidente da comissão de vacinas da Febrasgo (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia).

Entre os fatores que contribuem para as taxas reduzidas, destacam-se as dúvidas de pais e adolescentes, aspectos religiosos, a dificuldade de comparecimento a postos de saúde e as fake news.

"Muitos pais ainda têm dificuldades para indicar a vacinação para os filhos e dizem: 'Mas a minha filha ou meu filho não é sexualmente ativo ainda. Não tem necessidade'", conta Martins.

O fato de as doenças que o HPV provoca não serem visíveis e a interrupção da vacinação nas escolas também impactam os números.

"No começo, tivemos uma adesão muito grande porque fizemos a vacinação baseada na escola. No posto, há a dificuldade de horário, ninguém quer sair das tarefas para levar o filho ou a filha, o adolescente não quer interromper as atividades que tem nas horas de folga para ir tomar uma vacina", diz a ginecologista.

Outro aspecto é a confusão entre reações psicogênicas e reações adversas. Episódios registrados em 2014, com 11 garotas em Bertioga (SP), e entre 2014 e 2017, com 74 meninas e meninos no Acre, causaram polêmica e levaram a uma associação da vacina a desmaios, dor generalizada, dificuldade de locomoção e convulsões.

A análise dos casos por especialistas, porém, demonstrou que não havia nenhuma causa biológica ligada ao imunizante. Foram reações psicogênicas, fenômeno definido pela OMS como conjunto de sintomas que se desenvolvem em resposta ao estresse (medo, ansiedade) associado à vacinação e que decorrem da combinação de fatores biológicos, sociais e psicológicos.

"Os eventos adversos que são observados com mais frequência nos diferentes países em que essa vacina é aplicada são dor no local da aplicação, inflamação, febre, algum mal-estar gástrico e diarreia. Não há nenhum registro de morte", esclarece Martins.

Como forma de mudar o quadro, o relatório do ministério aponta estratégias como intensificar campanhas; monitorar as notícias falsas e apresentar conteúdo com linguagem clara; capacitar os trabalhadores da saúde e oferecer horários alternativos nas salas de vacinação.

"Temos uma vacina excelente e oferecida de graça. Não temos desculpa para continuar vendo casos de câncer de colo uterino nas próximas gerações", frisa a pesquisadora.

Cobertura vacinal contra o HPV em 2022 (%)

UF - Meninas - Meninos

Dose 1 - Dose 2 - Dose 1 - Dose 2

AC - 37,22 - 26,35 - 14,65 - 10,44

AL - 72,16 - 49,98 - 42,60 - 26,94

AM - 81,52 - 61,94 - 56,83 - 40,00

AP - 61,24 - 43,16 - 30,55 - 19,70

BA - 68,14 - 50,99 - 44,45 - 30,24

CE - 80,04 - 60,23 - 48,47 - 33,55

DF - 78,47 - 58,89 - 56,68 - 37,26

ES - 83,31 - 66,74 - 71,12 - 52,01

GO - 71,65 - 52,03 - 50,09 - 31,38

MA - 67,67 - 50,21 - 39,71 - 27,35

MG - 85,33 - 69,24 - 62,79 - 47,99

MS - 76,13 - 55,87 - 53,83 - 34,72

MT - 78,67 - 58,94 - 46,07 - 38,79

PA - 62,86 - 45,43 - 35,74 - 23,38

PB - 80,65 - 59,23 - 50,56 - 34,32

PE - 71,01 - 52,95 - 45,96 - 30,97

PI - 74,90 - 56,99 - 54,25 - 36,96

PR - 94,64 - 78,56 - 77,08 - 62,42

RJ - 62,59 - 42,89 - 38,81 - 24,42

RN - 67,25 - 47,16 - 45,55 - 28,95

RO - 70,30 - 51,24 - 50,33 - 31,72

RR - 88,21 - 54,24 - 58,58 - 30,66

RS - 78,18 - 57,90 - 59,23 - 38,66

SC - 91,27 - 71,38 - 75,56 - 53,54

SE - 72,43 - 53,96 - 34,62 - 32,84

SP - 78,31 - 59,75 - 55,48 - 38,43

TO - 78,87 - 61,57 - 59,11 - 40,23