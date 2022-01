Brasil é o país com maior incidência de raios no mundo

Em uma projeção feita pelo Inpe, entre os anos de 2081 e 2100, o Brasil deverá aumentar de 70 para 100 milhões a ocorrência de raios ao ano e se manter na liderança mundial de descargas elétricas, com a região norte no topo da lista do país.

Para o coordenador do Inpe, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Osmar Pinto Junior, a localização do Brasil favorece a quantidade de descargas elétricas que recebe.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.