Brasil contabiliza 1.836 novos casos de Covid e 15 mortes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil registrou, neste domingo (22), 15 mortes por Covid-19 e 1.836 casos da doença. Com isso, o país chega a 687.680 vidas perdidas e a 34.830.752 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia.

A média móvel de mortes agora é de 69 por dia. Na comparação com o dado de duas semanas atrás, a média caiu 5%. Já a média móvel de casos está em 5.481 por dia, uma redução de 3% em relação a 14 dias atrás.

Os dados do país, coletados até 20h, são fruto de colaboração entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do coronavírus. As informações são recolhidas pelo consórcio de veículos de imprensa diariamente com as Secretarias de Saúde estaduais.

O consórcio de veículos de imprensa deixou de atualizar os números de vacinados contra a Covid nos fins de semana e feriados. Nos dias úteis, os dados são atualizados normalmente. A medida visa evitar imprecisões nos números informados ao leitor.

A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorreu em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (PL), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes.