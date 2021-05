Brasil chega a 38,5 milhões de vacinados contra Covid, 18,23% da população

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil alcançou neste sábado (15) a marca de 38,5 milhões de vacinados contra a Covid-19. No total, 38.596.357 brasileiros receberam ao menos uma dose de vacina contra a doença, o correspondente a 18,23% da população do país. Os dados são fruto da colaboração entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1, com base nas informações fornecidas pelas secretarias estaduais de saúde.

Entre ontem e hoje, 275.933 pessoas receberam a primeira dose de imunizante. A dose de reforço foi aplicada em outras 102.933 no mesmo período. Os estados do Acre, Ceará, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima e Santa Catarina não enviaram dados atualizados sobre a vacinação até o fechamento do boletim do consórcio, às 20h.

Até aqui, 19.094.815 brasileiros receberam as duas doses de vacina, conforme a recomendação dos laboratórios responsáveis pela produção da CoronaVac, Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech. O número equivale a 9,02% da população nacional.

Proporcionalmente, o Rio Grande do Sul continua como o estado que mais vacinou sua população com a primeira dose: 23,64% de seus habitantes.

O estado de São Paulo permanece à frente como aquele que, em termos percentuais, mais aplicou a segunda dose: 10,87% da população local.