Brasil aplica mais de 1 milhão de doses de vacina contra a Covid pela segunda vez na pandemia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No mesmo dia em que o país registrou 4.211 mortes por Covid, foram aplicadas 1.090.729 doses de vacina contra a Covid. É a segunda vez que o número de doses aplicadas supera 1 milhão. Foram 805.266 primeiras doses e 285.463 segundas, nesta terça (6).

Já foram aplicadas no total 26.709.790 doses de vacina (20.828.398 da primeira dose e 5.881.392 da segunda dose), de acordo com as informações disponibilizadas pelas secretarias de Saúde. Isso significa que somente 12,94% dos brasileiros maiores de 18 anos tomaram a primeira dose e só 3,66%, a segunda.

O consórcio de imprensa atualizou as informações repassadas sobre a vacinação contra a Covid-19 por 24 estados e o Distrito Federal. Nos últimos dias, inúmeros estados não divulgaram números atualizados de vacinas.

A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorreu em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes. Além disso, o governo divulgou dados conflitantes.