Brasil aplica mais de 1 milhão de doses da vacina bivalente na primeira semana

Em São Paulo e no Amazonas, principalmente nos adultos, houve uma tendência de crescimento de Srag, indicando a circulação de gripe (no caso do Amazonas) e de Covid (no caso de São Paulo) relacionados ao aumento de síndrome respiratória.

Quase metade (492.491) das doses de bivalente foi aplicada no estado de São Paulo. No Rio de Janeiro, foram quase 130 mil doses aplicadas, seguido pelo RS (82.528), MG (57.471), PR (34.041) e CE (22.420).

A campanha de vacinação contra Covid deste ano teve início na última segunda (27) com a imunização dos grupos prioritários que, nesta fase, inclui pessoas acima de 60 anos (o escalonamento pode variar de acordo com a disponibilidade de doses em alguns estados).

