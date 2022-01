BR-381 continua interditada em Nova Era (MG) após deslizamento de terra

CONSELHEIRO LAFAIETE, MG (FOLHAPRESS) - Um trecho da BR-381, próximo a Nova Era, na região central de Minas Gerais, continua interditado após deslizamentos de terra provocarem a quebra do asfalto. Não há prazo para liberação da rodovia, pois ainda ocorre movimentação de terra no trecho.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) afirmou que os técnicos do órgão estão monitorando a situação para que as obras de construção de um desvio sejam realizadas no menor prazo possível. Segundo o cronograma do órgão, a obra deve ser iniciada até a primeira semana de fevereiro.

A rodovia está interditada desde o dia 14 de janeiro. Com as fortes chuvas que atingiram o estado, um grande deslizamento de terra pressionou a base da rodovia, causando o rompimento da pista e impossibilitando o tráfego.

Na última sexta (21), as equipes do DNIT identificaram um novo deslocamento no talude, no km 321 da rodovia, em Nova Era, a cerca de 140 km de Belo Horizonte.

"O DNIT já atuou para viabilizar a contratação dos serviços de construção do desvio desse segmento da BR-381/MG. Entretanto, após a nova ocorrência, comprometendo inclusive as áreas previstas para o desvio, a execução das obras só pode ser iniciada após a estabilização do local, para garantir a segurança das equipes e dos usuários da rodovia", disse o departamento, em nota.

Devido à gravidade da ocorrência e aos transtornos para a população da região, o órgão realizou um estudo geotécnico e decretou emergência para o segmento.

"Dessa forma, a contratação de empresa e o plano de ataque para implantação do desvio tramitam de maneira prioritária para início das obras e restabelecimento do tráfego em curto prazo, a partir da estabilização do maciço", acrescentou o DNIT na nota.

De acordo com o governo estadual, por se tratar de uma rodovia federal, fora da jurisdição dos órgãos estaduais, a definição quanto às obras é de inteira responsabilidade do DNIT.