Bombeiros são chamados para combater incêndio em casa de repouso em SP e encontram 6 corpos

A Polícia Civil foi chamada ao local para iniciar a investigação do que teria causado o incêndio e será feita perícia no local. O caso será investigado pelo 49° DP (São Mateus).

A causa do fogo ainda não foi esclarecida e os bombeiros estimam que as chamas tenham começado ainda de madrugada.

Entre as vítimas está uma cuidadora que trabalhava no local e outros cinco pacientes, de acordo com o tenente.

