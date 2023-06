Bombeiros salvam gato após incêndio no centro de SP

O incêndio no edifício comercial começou por volta das 19h e foi rapidamente controlado. Oito equipes atuaram no local.

Após o resgate, os bombeiros fizeram os primeiros atendimentos. Imagem compartilhada pela corporação mostra o pet com uma máscara de oxigênio logo depois do salvamento.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma equipe do Corpo de Bombeiros resgatou um gato intoxicado por fumaça após incêndio na noite deste domingo (18) em um prédio comercial na avenida São Luís, centro de São Paulo, nas imediações do edifício Copan, ícone na capital.

