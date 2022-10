Bombeiros mobilizam equipe para resgatar manequim de córrego em SP

Não há informações, segundo o Corpo de Bombeiros, sobre como o material foi parar no córrego, se foi descarte irregular em alguma área e que acabou chegando àquele ponto ou se alguém fez uma brincadeira. No fim, o manequim foi descartado para evitar novas confusões.

A via ficou parcialmente fechada durante os trabalhos de resgate do boneco, mas não houve trânsito.

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros de Ribeirão Preto, a 312 km da cidade de São Paulo, mobilizou uma equipe para atender um possível caso de afogamento no córrego da avenida Jerônimo Gonçalves, no começo da noite desta terça-feira (25). Mas, no final, constatou que se tratava de um manequim.

