Bombeiros localizam nova ossada em Brumadinho três anos após tragédia

Três anos e três meses depois da tragédia, os bombeiros atuam na região atingida pela lama da mineradora no esquema chamado híbrido, em que integrantes da corporação trabalham juntamente com maquinário utilizado para peneiramento.

"Daremos continuidade aos trabalhos nos próximos dias, buscando novos encontros", disse, em vídeo, o tenente Sandro Júnior, do Corpo de Bombeiros do estado.

A última identificação de corpo de vítima da tragédia em Brumadinho foi anunciada pela Polícia Civil em 29 de dezembro do ano passado. O corpo era o de uma mulher de 49 que trabalhava com analista de operação da Vale.

No entanto, segundo a nota divulgada pelos bombeiros, "considerando a relevância e características do material, há boas possibilidades de eventual nova identificação".

