Bombeiros entram no 5º dia de buscas por pescadores em SC; 1 corpo foi encontrado

Eles saíram para pescar na manhã de segunda, na embarcação Vitória, de 16 pés, considerada pequena, nas imediações da Ilhas dos Moleques do Norte, da Ilha do Badejo e da Ilha das Aranhas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois pescadores estão desaparecidos em Florianópolis desde a última segunda-feira (14), quando o barco em que estavam sumiu no mar e perdeu contato com outras embarcações.

