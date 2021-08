Bombeiros enterram macaco vítima de fogo no Pantanal

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Bombeiros militares de Mato Grosso do Sul enterraram um macaco encontrado morto pelo incêndio que atinge o município de Bela Vista, a 317 km a sudoeste de Campo Grande.

O primata é uma das vítimas do fogo que atinge o sul do Pantanal sul-mato-grossense nos últimos dias. Além dele, dois tatus também foram achados carbonizados na mesma região.

"Todos os militares ficaram chocados. Por mais que estejamos acostumados, imagens como esta sempre nos comovem", afirmou o o comandante do Corpo de Bombeiros de Bela Vista, tenente Alex Fernandes.

"Decidimos realizar o enterro do animalzinho na tentativa de demonstrar a importância da fauna e da flora e de conscientizar a população dos perigos do fogo", afirma o bombeiro militar. "É preciso que as pessoas vejam a capacidade de destruição do fogo pra que se conscientizem e em hipótese alguma coloque fogo em vegetação."

O Pantanal enfrenta o terceiro ano consecutivo de seca. Para piorar, fortes geadas queimaram a vegetação. O recrudescimento do fogo ocorre a poucos dias do início de setembro, historicamente o mês com mais focos de calor.