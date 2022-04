Bombeiros encontram último corpo de vítimas de chuvas em Paraty (RJ)

Mesmo antes de o corpo ser encontrado, a morte de Yasmin já era contabilizada pelos órgãos oficiais. No total, 20 pessoas morreram em decorrência das chuvas que atingiram o estado do Rio de Janeiro a partir de 31 de março. São 11 vítimas em Angra dos Reis, sete em Paraty, uma em Mesquita e uma em Cachoeiras de Macacu.

A tragédia, que ocorreu no sábado (2), resultou na morte de Lucimar de Jesus Campos, 36, e seis de seus sete filhos, com idades entre 2 e 17 anos. O sétimo filho, um menino de 12 anos, foi resgatado dos escombros e segue internado em um hospital em Duque de Caxias.

De acordo com a gestão municipal, "a busca foi concluída com a ajuda de uma mini-escavadeira, que foi transportada até a comunidade, ontem, por um helicóptero da Força Aérea Brasileira."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro localizou, na manhã deste sábado (9), a última vítima desaparecida após as fortes chuvas que atingiram a praia de Ponta Negra, em Paraty, no início do mês. Segundo a prefeitura da cidade, o corpo resgatado é da menina Yasmin, 8.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.