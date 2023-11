Bombeiros encontram o corpo do instrutor de parapente que desapareceu no mar, em Bertioga (SP)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O corpo do empresário e instrutor de trike -ultraleve pendular com capacidade para duas pessoas-- Alusio Paes de Barros Filho, 51, foi localizado pelo Corpo de Bombeiros, na manhã deste domingo (5). A informação foi confirmada pela família e pela corporação.

Na quinta-feira (2), o empresário, que é dono de um hangar em Bertioga (a 103 km da capital paulista) , saiu para um passeio de trike e caiu no mar. Ele sempre voava sozinho. O acidente aconteceu na praia da Enseada, na cidade.

A família acredita que ele tenha sofrido um mal súbito. "Por ter muitos anos de experiência, ele saberia lidar com uma pane, contornar a situação numa falha de motor", afirma a empresária Raquel Malpica dos Santos, 40, prima do rapaz.

O instrutor praticava esportes aéreos desde 1995. Antes de chegar ao trike, passou por paraquedismo, balonismo e ultraleve.

O Corpo de Bombeiros estava responsável pelas buscas. A FAB (Força Aérea Brasileira) e pescadores de Bertioga auxiliaram.

Neste sábado, a jaqueta que ficava amarrada no banco traseiro da aeronave havia sido localizada pelos pescadores. Na sexta, segundo Santos, os bombeiros haviam encontrado alguns pedaços do parapente e um chinelo. "Os objetos estavam na praia, como se já estivessem voltando para a areia", conta.

Aluisio Paes é natural de Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo), mas mora em Bertioga há cerca de cinco anos. É pai de Miguel, 8. O menino vive com a mãe no interior paulista, mas passa as férias e feriados ao lado do empresário.

"Ele é aventureiro, de bem com a vida, dono de um coração gigante, muito querido e alegre. Você vê o tanto de amigo, de gente que está ajudando. Faz tudo por esse filho", conta Santos.

Há seis anos, o instrutor saltou da varanda do seu apartamento, no 27º andar, em Ribeirão Preto. O vídeo viralizou e está no canal que o empresário mantém no Youtube.