Bombeiros encontram corpo de mulher vítima das chuvas no RS, e total de mortes chega a 49

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Subiu para 49 o número de mortes confirmadas por causa das chuvas no Rio Grande do Sul. O Corpo de Bombeiros do estado encontrou nesta terça-feira (19) o corpo de uma mulher no município de São Valentim do Sul, a cerca de 160 km de Porto Alegre.

A mulher foi encontrada por mergulhadores. De acordo com o governo do estado, Polícia Civil e equipes de perícia foram até o município para registrar e identificar a vítima.

O governo disse que ainda não há como afirmar se a mulher é uma das dez pessoas que constam na lista de desaparecidos.

Ao todo, 14 municípios do Rio Grande do Sul tiveram ao menos uma morte confirmada em decorrência das chuvas. Muçum é a cidade com mais mortes (16), seguida por Roca Sales (12) e Cruzeiro do Sul (5).

Na quinta-feira (14), uma idosa de 99 anos morreu e foi registrada como a 48ª vítima das chuvas. Elma Souza chegou a ser resgatada com vida após passar nove horas agarrada a uma parreira, junto com sua cuidadora. A idosa ficou internada, mas um quadro de insuficiência renal foi agravado pela hipotermia e ela não resistiu.

Há dez pessoas desaparecidas em seis municípios. O governo do estado contabiliza ainda 106 municípios afetados, 943 pessoas feridas e 3.130 resgatadas. São ao menos 765 desabrigados no momento, e mais de 21 mil desalojados.

Enquanto o restante do Brasil enfrenta uma forte onda de calor, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná estão em alerta para tempestades.

O alerta laranja do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) vale até as 10h desta quarta (20) e indica "perigo" de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, de ventos intensos de 60 a 100 km/h e de queda de granizo.

Em Porto Alegre, após um final de semana em que os termômetros chegaram a 33°C, chove desde segunda (18). Embora os volumes de chuva previstos não sejam grandes, haverá pancadas de chuva e trovoadas isoladas até a próxima semana. Entre quarta (20) e quinta (21) há chance de queda de granizo.