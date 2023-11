Bombeiros e Defesa Civil confirmam oito mortes pelas chuvas em SP

A Secretaria de Educação do estado de São Paulo informou que 25 escolas estaduais seguem sem fornecimento de energia. São 14 unidades na capital e 11 no interior do estado. Outras 14 unidades escolares estão com aulas presenciais suspensas e atendem os alunos remotamente.

Falta de luz ocorreu após um temporal atingir São Paulo na última sexta-feira (3). As chuvas derrubaram centenas de árvores no estado e foram registradas rajadas de vento superiores a 100 km/h pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo. A velocidade é a maior que se tem registro desde 1995, quando os dados começaram a ser computados pelo órgão.

No início da tarde desta terça, a falta de energia afeta o abastecimento de água em Cotia, Jandira, Vargem Grande Paulista e Pirapora do Bom Jesus. Em Osasco, os reservatórios estão em recuperação.

Outras sete pessoas morreram em seis cidades. As mortes foram registradas em São Paulo, Suzano, Osasco, Santo André, Limeira e Ilhabela. Na capital, duas vítimas estavam em um carro atingido por uma árvore que caiu. As outras cinco cidades tiveram uma morte cada, segundo a Defesa Civil.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.