Bombeiros constatam falta de segurança e proíbem ensaios na Sapucaí

Na última quinta (26), a Polícia Civil do Rio de Janeiro indiciou cinco pessoas pelo homicídio doloso de uma menina de 11 anos que foi prensada por um carro alegórico na dispersão de um desfile da Sapucaí, em abril do ano passado. Raquel Antunes da Silva teve uma perna amputada e morreu dois dias depois.

A juíza Mirela Erbisti, da 3ª Vara de Fazenda Pública do RJ, determinou que todos os documentos necessários para o funcionamento do Sambódromo fossem apresentados em 24 horas e comunicou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que então fez a vistoria e comprovou os problemas.

Questionada, a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa), responsável pelas condições do Sambódromo, afirmou que as mangueiras normalmente só são colocadas no dia dos ensaios porque furtos são comuns.

Ainda segundo o órgão, uma nova vistoria será feita neste sábado (28) para verificar se as falhas foram corrigidas. Se esse for o caso, os ensaios previstos para o fim de semana serão liberados.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro proibiu a realização de ensaios técnicos das escolas de samba na Marquês de Sapucaí após uma vistoria constatar problemas de segurança no Sambódromo.

