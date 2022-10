Bolsonaro volta a minimizar números de mortes de crianças por Covid

Bolsonaro também defendeu o ex-ministro e deputado eleito Eduardo Pazuello por sua atuação quando houve o colapso do sistema de saúde de Manaus, com pacientes que morreram asfixiados. Assim como vem fazendo, ressaltou que o transporte de oxigênio pela Força Aérea brasileira foi um ato de heroísmo.

"O que aconteceu em alguns casos é que chegava criança no hospital com traumatismo craniano porque caiu da bicicleta. E alguns hospitais botavam maldosamente 'Covid', porque eu pagava R$ 2.000 a diária [para leitos de UTI para Covid-19], e UTI outra era R$ 1.000. Vai que a criança morria, aí botava lá Covid [como causa da morte]", completou o presidente.

"A minha filha não se vacinou, tem 11 anos de idade. Alguém, algum prefeito pediu para mim UTIs infantis para Covid? Não. As pessoas jovens são assintomáticas. Alguém viu alguma criança morrer de Covid? Se viu, é coisa rara", afirmou o presidente, durante transmissão ao vivo com mulheres de Minas Gerais que o apoiam.

