Bolsonaro vai inaugurar escola com internet de Elon Musk às vésperas da eleição

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) irá a Manaus (AM) em 22 de setembro para inaugurar a primeira escola beneficiada pela parceria do governo com a Starlink, empresa do bilionário Elon Musk.

Ele participará do seminário 5G.Br, organizado pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria (PP), às vésperas do primeiro turno das eleições. Estará a seu lado Gwynne Shotwell, CEO da SpaceX e espécie de braço direito de Musk.

A parceria foi anunciada em 19 de maio em um almoço com a participação do bilionário e prevê o fornecimento de internet para 19 mil escolas do meio rural no Brasil.

Na ocasião, o encontro foi usado por aliados do presidente para rebater as críticas ao isolamento no cenário internacional e, ainda, às políticas públicas adotadas na Amazônia.

O 5G.Br Manaus faz parte de uma série de encontros que o Ministério das Comunicações tem promovido para apresentar a tecnologia principalmente ao mercado consumidor. Nesta quinta-feira (15) acontece a edição de Natal (RN) e em 11 de agosto foi realizado um em São Paulo, do qual Bolsonaro também participou.

Há previsão de outros dois ainda até o final do mandato, um em Brasília e outro em Porto Alegre, ainda sem data marcada.