Bolsonaro pede divulgação de nomes de técnicos da Anvisa que aprovaram vacina para crianças

Com postura negacionista, Bolsonaro diz não ter se vacinado. Inclusive, por isso, teve de realizar um teste PCR para poder participar da cerimônia de posse no STF (Supremo Tribunal Federal) de André Mendonça, seu indicado.

Gestores do ministério estimam que as doses comecem a chegar no próximo mês. Procurada, a pasta não se manifestou.

A empresa disse que não é preciso realizar um aditivo no contrato. Para garantir a entrega das doses específicas das crianças, basta um pedido do ministério. A Pfizer não informou em quanto tempo pode enviar essas vacinas após ser acionada pela Saúde.

De acordo com a Pfizer, o contrato para fornecimento de 100 milhões de vacinas em 2022 inclui a possibilidade de entrega das versões modificadas do imunizante, tanto para combater a nova variante ômicron quanto para proteger crianças. A farmacêutica confirmou que nenhuma dose pediátrica foi enviada ao Brasil.

Pelo menos duas ameaças foram enviadas à Anvisa contra diretores e técnicos do órgão de grupos contrários à vacinação das crianças. No primeiro caso, o autor foi identificado e levado a depor.

A Anvisa editou uma resolução, nesta quinta-feira, por técnicos, autorizando o uso da Pfizer para imunizar crianças. Até então, o modelo da fabricante tinha o uso permitido no país apenas em pessoas com mais de 12 anos.

