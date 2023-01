Bolsonaro investigado, crise das Americanas e outras notícias do dia

Bolsonaro gastou R$ 126 mil com hospedagem em alojamentos militares. Apesar de dizer que priorizava instalações das Forças Armadas, gastos representam menos de 1% das despesas com hospedagem.

PF busca identificar agentes do GSI suspeitos de facilitar invasão do Planalto.

Anderson Torres é preso pela Polícia Federal ao voltar dos EUA. Ex-ministro de Bolsonaro era o titular da Segurança Pública do DF e estava nos EUA no dia da invasão das sedes dos três Poderes.

