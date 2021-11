Bolsonaro fala em nova onda de Covid, mas descarta fechar aeroportos

"A inexistência de uma política de cobrança dos certificados de vacinação pode propiciar que o Brasil se torne um dos países de escolha para os turistas e viajantes não vacinados, o que é indesejado do ponto de vista do risco que esse grupo representa para a população brasileira e para o Sistema Único de Saúde", disse a Anvisa em nota enviada ao Planalto.

Bolsonaro disse na quarta-feira (24) que prefere abrir as fronteiras, mas não manda nas decisões da agência reguladora. Ele afirmou que conversou com o presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, sobre o tema.

Em discussões internas do governo, representantes do Ministério da Saúde apoiaram a recomendação da Anvisa, mas a pasta comandada por Queiroga ainda não apresentou um parecer formal sobre o tema.

O presidente, que distorce dados sobre segurança e eficácia dos imunizantes, quer apenas abrir as fronteiras por terra e ignorar a cobrança da vacinação, segundo integrantes do governo.

Como revelou o jornal Folha de S.Paulo, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) propôs no último dias 12 cobrar o certificado de vacinação de quem cruza a fronteira do Brasil por terra ou para dispensar a quarentena após voos internacionais.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta sexta-feira (26) que uma nova onda do novo coronavírus está a caminho, mas descartou fechar aeroportos no Brasil. Para ele, seria ineficaz impedir a chegada de voos internacionais e repetiu que é preciso conviver com a doença.

