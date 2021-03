Bolsonaro é alvo de panelaços durante pronunciamento na TV

Pesquisa do Datafolha feita entre os dias 15 e 16 apontou uma alta na rejeição ao trabalho de Bolsonaro na gestão da pandemia. Consideram o trabalho do presidente ruim ou péssimo 54% dos entrevistados, ante 22% que o classificam como bom ou ótimo.

Houve também panelaço na Asa Norte, em Brasília, em Laranjeiras, no Rio, no Recife, em Curitiba, em Belo Horizonte, em Salvador e em Belém. Moradores também protestaram acendendo e apagando luzes em apartamentos.

Ele decidiu falar publicamente a respeito do enfrentamento ao coronavírus em um momento em que a pandemia se aproxima da marca de 300 mil mortes no país —em apenas 24 horas, 3.158 mortes por Covid-19 foram registradas. O novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, tomou posse nesta terça, em substituição ao general Eduardo Pazuello.

