Bolsonaro diz que vai conceder reajuste a professores 'no máximo que a lei permite'

Gestores aguardam todos os anos sinalização do MEC (Ministério da Educação) sobre a variação do reajuste --o que a pasta tem se negado a fazer, além de expor publicamente a discordância.

"Destaca-se que o piso hoje não serve apenas como remuneração mínima, mas, como valor abaixo do qual não pode ser fixado o vencimento inicial, repercute em todos os vencimentos do plano de carreira dos professores", diz nota da CNM.

O último aumento do piso foi em 2020 (houve queda do valor referência em 2021). Ao chegar ao piso atual, o incremento foi de 12,84%. Caso o cálculo seguisse o INPC, seria de 4,6%.

Contudo, integrantes do governo passaram a estudar a edição de uma medida provisória para alterar as regras.

A lei atual vincula o reajuste dos ganhos mínimos dos professores à variação do valor por aluno anual do Fundeb, principal mecanismo de financiamento da educação básica.

O presidente havia sido questionado por uma apoiadora professora no cercadinho do Palácio da Alvorada.

O Ministério da Educação anuncia, anualmente, aumento salarial para a categoria e, neste ano, avaliava barrar o reajuste previsto pela Lei do Piso do magistério.

