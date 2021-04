Bolsonaro diz que espera por medicamento para a cura da Covid-19

"Não vamos chorar o leite derramado. Estamos passando ainda por uma pandemia que, em parte, é usada politicamente. Não para derrotar o vírus, mas para tentar derrubar o presidente. Todos nós somos responsáveis pelo que acontece no Brasil. Em qual país do mundo não morre gente? Infelizmente, morre gente em tudo que é lugar. Queremos é minimizar esse problema", apontou.

Bolsonaro afirmou ainda que a pandemia é usada politicamente para tentar derrubá-lo da Presidência e minimizou as mortes ocorridas no Brasil.

"Eu defendi o direito de vocês, na ponta da linha, em não havendo o medicamento específico, que usem aquilo que vocês acharem que devem usar, tratamento fora da bula. A imprensa me massacrou, quase que unanimemente. Dizendo que eu defendi medicamentos não previstos. O que eu defendi e defendo é um médico na ponta da linha de receitar aquilo que ele achar mais conveniente, melhor e em comum acordo com o paciente. Ou querem que eu siga o protocolo do Mandetta? 'Vá para casa e quando sentir falta de ar, vai para o hospital para ser intubado?", ironizou.

A fala ocorreu durante a posse do novo diretor-geral brasileiro de Itaipu, general João Francisco Ferreira, em Foz do Iguaçu (PR).

FOZ DO IGUAÇU, PR (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta quarta-feira (7) que espera por um medicamento que possa ser usado no tratamento de pacientes contra a Covid-19, sem especificar um nome de remédio.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.